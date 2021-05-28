П'яний кременчужанин «в хлам» розбив власну автівку

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 1 193 Коментарів: 1

Сьогодні вночі п'яний водій розбив власний автомобіль Audi, бо на швидкості в'їхав у паркан.

Пригода відбулась сьогодні, уночі, на вулиці Київській. Під час встановлення усіх обставин патрульні помітили у 30-річного керманича ознаки алкогольного сп’яніння. Водій відмовився від проходження огляду у присутності двох свідків. Також з’ясували, що у водія відсутній страховий поліс на вказаний транспортний засіб.

Інспектори склали на чоловіка адміністративні матеріали: за ч.1 ст.130 (Відмова особи, яка керує транспортним засобом, від проходження огляду на стан сп'яніння), за ст.124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) та за ч.1 ст.126 (Керування транспортним засобом без відповідних документів) КУпАП.

Шановні водії, у жодному разі не сідайте за кермо у стані сп'яніння, не наражайте на небезпеку себе та інших учасників дорожнього руху.