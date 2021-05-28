На Полтавщині 20-річний молодик ґвалтував свою 14-річну родичку

Тривають слідчі дії
На Полтавщині поліція затримала 20-річного молодика, якого підозрюють у зґвалтуванні неповнолітньої. За даними поліції, про зґвалтування 14-річної дівчини до сектору поліцейської діяльності (смт. Машівка) Полтавського районного управління поліції повідомила мама потерпілої.
За попередньою версією слідства, неповнолітню дівчину 25 травня зґвалтував її 20-річний родич. За даним фактом слідчі поліції внесли дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками ч.3 ст.152 (Зґвалтування неповнолітньої) Кримінального кодексу України.
У рамках кримінального провадження тривають слідчі дії. У разі доведення вини судом підозрюваному загрожує до 12-ти років позбавлення волі.