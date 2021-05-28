«Я тебя слепила из того, что было», - Малецький про бар на Київській

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«Антикоронавірусний батальйон» на цьому тижні склав два протоколи за незаконну торгівлю на вулицях

«Антикоронавірусний батальйон» на цьому тижні склав два протоколи за незаконну торгівлю на вулицях. Про це розповіла начальниця управління розвитку підприємництва, торгівлі, побуту та регуляторної політики Людмила Жорняк.

- На цьому тижні у нас щось дуже багато зауважень, майже у 60% закладів, у яких бували, робили зауваження. Трошки розслабилися, тому були і протоколи, - сказала вона.





Пані Жорняк додала, що провели рейди по 12 закладах, у яких є сезонні майданчики; до семи із цих закладів були зауваження:

- І ще зробили попередження. Виставляють столи, багато є неоформлених. Ми із нашими районними адміністраціями домовилися: вони виявляють, ми вживаємо заходи. Можна робити майданчики, як ми говорили, але ж за умови дотримання карантинних вимог і сплати пайової участі.





Наприклад, у барі на вулиці Київській, 71 Г було дуже занедбано і грязно – склали адмінпротокол на підприємицю, яка володіє закладом, і дали термін до наступного тижня, аби виправити ситуацію.

- Це називається: «Я тебя слепила из того, что было». На цьому кадрі (на фото вище – ред.) весь наш контроль «Благоустрою», вся наша торгівля, земля, інфраструктура і архітектура разом взяті. На стовпі дві незаконні реклами, реклама пива, бар незрозуміло який збудований з фундаментом, біля цього якийсь пандус, який веде до стаціонарного закладу. За таке треба брати одразу писати 5 розпоряджень міського голови на звільнення відповідальних керівників. І буду правий! - прокоментував мер Віталій Малецький.