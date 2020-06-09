Організатори запрошують узяти участь у виставці домашніх улюбленців "У світі тварин"

4 липня, з ранку до обіду, у парку Придніпровському відбудеться традиційна літня виставка домашніх улюбленців "У світі тварин"
Кожний рік на виставку чекають не лише діти, але й дорослі.
Запрошуємо гостей міста та мешканців Кременчука узяти участь у заході, де будуть представлені різноманітні та рідкісні породи голубів: кавказькі, римські – м’ясні, якобіни, павичі, узбецькі двочубі.
Традиційно, окрім голубів, будуть виставлені й папуги, фазани різноманітного кольору, павичі, багато порід кролів і курей та інші домашні тварини. І, звісно, ізюмівська порода голубів, виведена у Кременчуці, скульптура якиї прикрашає сквер Андрія Ізюмова.
Тварин можна буде погладити, взяти в руки, продати, купити обміняти або віддати у добрі руки. На відвідувачів чекають і інші сюрпризи.
Учасники та гості виставки повинні дотримуватися карантинних вимог.
Вхід на виставку безкоштовний
Організатор виставки Геннадій Тертичний
Додаткова інформація за посиланням https://www.facebook.com/Tertychnyi.Hennadii/