Організатори запрошують узяти участь у виставці домашніх улюбленців "У світі тварин"

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4 липня, з ранку до обіду, у парку Придніпровському відбудеться традиційна літня виставка домашніх улюбленців "У світі тварин"

Кожний рік на виставку чекають не лише діти, але й дорослі.

Запрошуємо гостей міста та мешканців Кременчука узяти участь у заході, де будуть представлені різноманітні та рідкісні породи голубів: кавказькі, римські – м’ясні, якобіни, павичі, узбецькі двочубі.

Традиційно, окрім голубів, будуть виставлені й папуги, фазани різноманітного кольору, павичі, багато порід кролів і курей та інші домашні тварини. І, звісно, ізюмівська порода голубів, виведена у Кременчуці, скульптура якиї прикрашає сквер Андрія Ізюмова.

Тварин можна буде погладити, взяти в руки, продати, купити обміняти або віддати у добрі руки. На відвідувачів чекають і інші сюрпризи.

Учасники та гості виставки повинні дотримуватися карантинних вимог.

Вхід на виставку безкоштовний

Організатор виставки Геннадій Тертичний





Додаткова інформація за посиланням https://www.facebook.com/Tertychnyi.Hennadii/