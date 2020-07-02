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Надзвичайні новини

У Кременчуці водій напідпитку хотів відкупитися від поліцейських за 5 тисяч гривень

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 290 Коментарів: 1

 

Також у чоловіка не було при собі водійського посвідчення

У Кременчуці 1 липня близько 17.00 водій напідпитку хотів відкупитися від поліцейських за 5 тисяч грн. Про це повідомляє патрульна поліція Кременчука.


Патрулюючи вулицю Київську, копи помітили автівку ВАЗ 2171, кермувальник якої порушив правила дорожнього руху. Під час перевірки документів виявилось, що він не має при собі посвідчення водія та знаходиться напідпитку.


Тоді чоловік почав пропонувати правоохоронцям хабара у розмір 1000 грн, бажаючи уникнути відповідальності. Його неодноразово попереджали про кримінальну відповідальність за подібні пропозиції, але він не зважав на попередження та почав «піднімати ставку» до 5000 грн.


На місце інспектори викликали слідчо-оперативну групу для оформлення процесуальних документів.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: патрульна поліція Кременчука
Теги: взятка хабар полиция пьяный водитель водительское удостоверение
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 1

2 610
ИМХО:
Сьогодні, 10:36

С машинами какой-то косяк вышел. Так Ниву (2121) остановили, или Приору (2171)?!

Это как трактор и самокат. И то и то транспортное средство.

Или случайное фото?! Тогда - понятно.


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