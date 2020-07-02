Поки мами не було вдома, 8-річний кременчужанин зачинився на балконі 7-го поверху

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 548

1 липня на 101-кварталі рятувальники допомогли 8-річному хлопчику потрапити з балкону у квартиру, про це йдеться в оперативному зведенні мерії.





Повідомлення про те, що малолітня дитина знаходиться на балконі 7-го поверху, неадекватно себе поводить та може випасти, надійшло від чергового служби «102» о 20.58.





Працівник ДСНС по автодрабині дістався балкону 7-го поверху та завів дитину до квартири. Дитина медичної допомоги не потребувала. В квартирі нікого не було.





До 22.15 поліцейські знайшли матір та привезли додому.