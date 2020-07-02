Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 02.07.2020 08:50
Підтверджені:
Україна45887
Кременчук119
Хворі:
Україна24649
Кременчук7
Одужало:
Україна20053
Кременчук108
Померло:
Україна1185
Кременчук4
Надзвичайні новини

Поки мами не було вдома, 8-річний кременчужанин зачинився на балконі 7-го поверху

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 548

У квартиру малого заводили рятувальники

1 липня на 101-кварталі рятувальники допомогли 8-річному хлопчику потрапити з балкону у квартиру, про це йдеться в оперативному зведенні мерії.


Повідомлення про те, що малолітня дитина знаходиться на балконі 7-го поверху, неадекватно себе поводить та може випасти, надійшло від чергового служби «102» о 20.58.


Працівник ДСНС по автодрабині дістався балкону 7-го поверху та завів дитину до квартири. Дитина медичної допомоги не потребувала. В квартирі нікого не було. 


До 22.15 поліцейські знайшли матір та привезли додому.

0
Автор: Руслана Горгола
Теги: спасатели дитина
компанія «Інтера Люкс»

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх