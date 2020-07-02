Родственники умершей от COVID-19 Людмилы Дяченко обратились за помощью к нардепу Мовчану

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 321 Коментарів: 2

Муж и сын умершей от COVID-19 Людмилы Дяченко обратились за помощью к нардепу Мовчану. Сотрудница его кременчугского офиса рассказала «Телеграфу», что уже сделал нардеп.



Людмила Дяченко 24 мая умерла от коронавирусной инфекции в больнице «Кременчугской». Медики без согласия родственников отдали тело и паспорт умершей сотрудникам кременчугского спецкомбината ритуальных услуг (СКРУ) для спецзахоронения.





Людмила Дяченко



Сотрудники СКРУ сами оформляли свидетельство о смерти Людмилы, её родственники при этом не присутствовали. Кроме свидетельства о смерти, сотрудники СКРУ должны были получить выписку из реестра для предоставления в отделение Пенсионного фонда. По этой выписке Пенсионный фонд выдает деньги на захоронение.





В СКРУ утверждают, что выписку получили и передали родственникам Дяченко. Но муж и сын Людмилы Дяченко утверждают, что не получали этой выписки. Повторно им загс отказался выдавать выписку – так что деньги на захоронение от Пенсионного фонда они не получили до сих пор, хотя со времени похорон прошел уже месяц.



Две недели назад муж и сын Людмилы Дяченко приехали в Кременчуг, чтобы обратиться за помощью к народному депутату Мовчану. Они живут в селе Большие Крынки Глобинского района, это депутатский округ Мовчана.



Они пришли в кременчугский офис (Зе!офис) нардепа на улице Соборной. Сотрудники сделали копии пакета документов, в том числе, паспорта мужа умершей, и пообещали, что нардеп рассмотрит документы и примет решение, что он сможет сделать.











30 июня «ТелеграфЪ» обратился в офис, чтобы узнать, что нардеп Мовчан сделал по делу Дяченко за это время. Сотрудница офиса Дарья после консультаций с руководством ответила следующее:

– Алексей Васильевич (Мовчан, - ред.) 16 июня позвонил в Глобинскую райадминистрацию. Там ему сказали, что 12.06. администрация приняла решение выделить семьям, пострадавшим от COVID-19, по пять тысяч гривен материальной помощи.





Чтобы узнать, что ещё нардеп Мовчан сделал или собирается (или не собирается) сделать в отношении семьи Дяченко, нам порекомендовали направить ему письменный запрос.







Кроме нардепа, ходили и к мэру

Кроме нардепа Мовчана, муж и сын Людмилы Дяченко в тот же день ходили за помощью к мэру Кременчуга Виталию Малецкому. Но к мэру их даже не пустили – сказали: вы из Глобино, вот и езжайте в Глобинскую райадминистрацию, а кременчугскую администрацию беспокоить не надо, вы тут не живете.



Дяченко действительно не живут в Кременчуге. Но документы о смерти Людмилы Дяченко им оформляли в Кременчуге – без их согласия, в принудительном порядке это сделал СКРУ. Так, может, кременчугские чиновники или нардеп Мовчан помогут семье умершей получить загадочно исчезнувшую выписку из реестра? Ведь без этой выписки люди никогда не получат в отделении Пенсионного фонда денежную компенсацию за похороны. Если бы они сами оформляли документы, спрос был бы с них – потеряли выписку, сами виноваты. Но документы о смерти оформляли сотрудники СКРУ – и теперь практически нереально выяснить, кто потерял выписку. А право самостоятельно оформлять документы о смерти умершего от коронавирусной инфекции делегировал СКРУ кременчугский исполком (решение исполкома № 613 от 17.04.2020). Так возникла проблема, которую чиновники не учли – документы сдавались и принимались без описи.





Теперь помогайТЕ!