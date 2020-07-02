За добу майже у 900 українців виявили коронавірусну інфекцію

У нашій області за цей період зафіксували один новий випадок COVID-19 – у Полтаві
За останню добу в Україні коронавірусну хворобу виявили ще у 889 українців. За інформацією МОЗ, станом на 9.00 2 липня у нашій країні налічують 45 887 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1185 летальних, 20 053 пацієнти одужало. Загалом проведено 677 254 тестування методом ПЛР.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 1895 випадків;
- Волинська область — 2508 випадків;
- Дніпропетровська область — 1095 випадків;
- Донецька область — 562 випадки;
- Житомирська область — 1421 випадок;
- Закарпатська область — 3046 випадків;
- Запорізька область — 576 випадків;
- Івано-Франківська область — 2489 випадків;
- Кіровоградська область — 650 випадків;
- м. Київ — 5242 випадки;
- Київська область — 2655 випадків;
- Львівська область — 5730 випадків;
- Луганська область — 83 випадки;
- Миколаївська область — 447 випадків;
- Одеська область — 1736 випадків;
- Полтавська область — 320 випадків;
- Рівненська область — 3877 випадків;
- Сумська область — 302 випадки;
- Тернопільська область — 1958 випадків;
- Харківська область — 2207 випадків;
- Херсонська область — 194 випадки;
- Хмельницька область — 808 випадків;
- Чернівецька область — 4894 випадки;
- Черкаська область — 645 випадків;
- Чернігівська область — 547 випадків.
За даними Полтавської ОДА, за добу на Полтавщині зафіксували один новий випадок захворювання на коронавірусну інфекцію – у Полтаві.
Загалом одужали вже 273 жителі області, а продовжують лікування 34 людини.