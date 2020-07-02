За добу майже у 900 українців виявили коронавірусну інфекцію

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У нашій області за цей період зафіксували один новий випадок COVID-19 – у Полтаві

За останню добу в Україні коронавірусну хворобу виявили ще у 889 українців. За інформацією МОЗ, станом на 9.00 2 липня у нашій країні налічують 45 887 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1185 летальних, 20 053 пацієнти одужало. Загалом проведено 677 254 тестування методом ПЛР.





Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 1895 випадків;

Волинська область — 2508 випадків;

Дніпропетровська область — 1095 випадків;

Донецька область — 562 випадки;

Житомирська область — 1421 випадок;

Закарпатська область — 3046 випадків;

Запорізька область — 576 випадків;

Івано-Франківська область — 2489 випадків;

Кіровоградська область — 650 випадків;

м. Київ — 5242 випадки;

Київська область — 2655 випадків;

Львівська область — 5730 випадків;

Луганська область — 83 випадки;

Миколаївська область — 447 випадків;

Одеська область — 1736 випадків;

Полтавська область — 320 випадків;

Рівненська область — 3877 випадків;

Сумська область — 302 випадки;

Тернопільська область — 1958 випадків;

Харківська область — 2207 випадків;

Херсонська область — 194 випадки;

Хмельницька область — 808 випадків;

Чернівецька область — 4894 випадки;

Черкаська область — 645 випадків;

Чернігівська область — 547 випадків.





За даними Полтавської ОДА, за добу на Полтавщині зафіксували один новий випадок захворювання на коронавірусну інфекцію – у Полтаві.





Загалом одужали вже 273 жителі області, а продовжують лікування 34 людини.



