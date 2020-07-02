Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 02.07.2020 08:50
Підтверджені:
Україна45887
Кременчук119
Хворі:
Україна24649
Кременчук7
Одужало:
Україна20053
Кременчук108
Померло:
Україна1185
Кременчук4
Кременчук, Коронавірус / Карантин

За добу майже у 900 українців виявили коронавірусну інфекцію

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У нашій області за цей період зафіксували один новий випадок COVID-19 – у Полтаві

За останню добу в Україні коронавірусну хворобу виявили ще у 889 українців. За інформацією МОЗ, станом на 9.00 2 липня у нашій країні налічують 45 887 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1185 летальних, 20 053 пацієнти одужало. Загалом проведено 677 254 тестування методом ПЛР.


Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 1895 випадків;
  • Волинська область — 2508 випадків;
  • Дніпропетровська область — 1095 випадків;
  • Донецька область — 562 випадки;
  • Житомирська область — 1421 випадок;
  • Закарпатська область — 3046 випадків;
  • Запорізька область — 576 випадків;
  • Івано-Франківська область — 2489 випадків;
  • Кіровоградська область — 650 випадків;
  • м. Київ — 5242 випадки;
  • Київська область — 2655 випадків;
  • Львівська область — 5730 випадків;
  • Луганська область — 83 випадки;
  • Миколаївська область — 447 випадків;
  • Одеська область — 1736 випадків;
  • Полтавська область — 320 випадків;
  • Рівненська область — 3877 випадків;
  • Сумська область — 302 випадки;
  • Тернопільська область — 1958 випадків;
  • Харківська область — 2207 випадків;
  • Херсонська область — 194 випадки;
  • Хмельницька область — 808 випадків;
  • Чернівецька область — 4894 випадки;
  • Черкаська область — 645 випадків;
  • Чернігівська область — 547 випадків.


За даними Полтавської ОДА, за добу на Полтавщині зафіксували один новий випадок захворювання на коронавірусну інфекцію – у Полтаві.


Загалом одужали вже 273 жителі області, а продовжують лікування 34 людини.


У депутата Кременчуцької міської ради Миколи Бокована виявили COVID-19
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Автор: Катерина Турубара
Теги: коронавірус коронавирус статистика
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