Сьогодні в Україні відзначають День пам’яті захисників Донецького аеропорту — легендарних «кіборгів»

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 144

Ця подія відбулася 11 років тому і стала прикладом мужності, незламної волі та бойового духу для багатьох тисяч українських воїнів, які дванадцятий рік захищають Україну від росіян

День вшанування захисників Донецького аеропорту (ДАП), який також називають Днем пам’яті «кіборгів», відзначається щороку 20 січня у пам’ять про захисників, які тримали оборону Донецького аеропорту 242 дні — з 26 травня 2014 року до 22 січня 2015 року.

«Кіборгами» українських воїнів прозвали російські окупанти та так звані сепаратисти, які були шоковані тим, що живі люди могли так довго і стійко боронити будови аеропорту.

— Кіборги вистояли! Не вистояв бетон, — ця фраза увійшла в історію України разом із подвигом українських воїнів.

За ініціативою самих «кіборгів», з 2018 року у різних містах України вшановувався День пам’яті захисників Донецького аеропорту 16, 20 чи 21 січня. У 2022 році з метою військово-патріотичного виховання, вшанування подвигу військовослужбовців, добровольців та волонтерів, які обороняли Донецький аеропорт від російського агресора, спільним наказом Міністра оборони України та Головнокомандувача ЗСУ було установлено відзначати День вшанування захисників Донецького аеропорту щороку 20-го січня.

«Ласкаво просимо до пекла»: річниця героїчної оборони ДАПу як символ мужності та незламності

Хронологія легендарної битви

Перші бої українських військових з російськими окупантами та їх найманцям у Донецькому аеропорту розпочалися у травні 2014 року. Вони тривали 242 дні. Оборона летовища стала символом мужності, незламності та бойового духу українських воїнів.

У ніч з 16 на 17 січня 2015 року до нового термінала ДАПу прорвалося підкріплення з 90-го окремого аеромобільного батальйону у складі 15 десантників, які одразу вступили у бій. 17 січня «кіборги» відбили у бойовиків частину території аеропорту, завдавши їм втрат, та змогли евакуювати 23 поранених бійців та вивезти тіла трьох загиблих.

19 січня 2015 року бойовики зуміли підірвати перші колони, які тримали перекриття аеропорту. А 20 січня вони підірвали інші колони й перекриття обвалилося. Цього дня були найбільші втрати серед українських захисників під час оборони ДАПу — загинуло 48 бійців.

Саме тому 20-го січня 2015 року вважається днем завершення героїчної оборони аеропорту. Наступного дня його захисники почали вихід з ДАПу через його повне руйнування і неможливість подальшого утримання.

242 дні незламності духу: День пам’яті захисників Донецького аеропорту

Самі «кіборги» говорять про 244, а не 242 дні оборони ДАПу. Адже після того, як новий термінал був повністю зруйнований, на території летовища ще знаходилися українські воїни. Вони утримували позицію «Пожарка» у пожежному депо, що було між терміналом і диспетчерською вежею аеропорту, забезпечуючи відхід зі зруйнованого ДАПу. Захисниками цієї позиції командував Максим Ридзанич із позивним «Адам». Саме цей підрозділ ще два дні у повному оточенні боронив позицію «Пожарка» і останнім вийшов з території Донецького аеропорту.

Донецький аеропорт став «Брестською фортецею» української армії на самому початку російсько-української війни

Оборона Донецького аеропорту увійшла в українську історію як одна з найгероїчніших сторінок першого року російсько-української війни. Захисники аеропорту, яких з подачі наших ворогів назвали «кіборгами», стали символом мужності, безстрашності, стійкості та героїзму захисників України, символом духу української нації. Вісім місяців під постійними артилерійськими обстрілами наші солдати відбивають запеклі атаки ворога, завдаючи йому величезних втрат.

«Кіборги» вписали золоту сторінку військової слави в історію нашої Батьківщини. У 2015 році їх подвиг порівнювали з подвигом захисників Брестської фортеці 1941-го, нагадуючи, що вона протрималася близько тижня, і лише окремі осередки опору залишалися в ній протягом місяця. Також порівнювали із захисниками Сталінграду, хоча ті обороняли місто лише чотири місяці. За запеклістю боїв у руїнах нового термінала ця битва була схожою з битвами Другої світової. А ще спільним з битвами тієї війни було те, що наші солдати як у ХХ столітті, так і зараз воюють проти фашистів, яких тепер називають рашистами.

Про Героїв цієї битви вже написано чимало книжок та зняті фільми, щоб і через багато поколінь наші нащадки їх пам’ятали та пишаючись своєю історією. І щоб наші вороги знали, що перемогти такий народ неможливо.

Фільм «Кіборги» з’явився в інтернеті для вільного перегляду

— Вони стояли там, де, здавалося, вже неможливо стояти. Серед бетону, вогню і диму залишалися людьми, вірними Батьківщині, присязі, українському народові. 242 дні доводили, що сила України — у єдності, братерстві та любові до рідної землі. Оборона рубежів та об'єктів Донецького летовища — це тисячі історій хоробрості й звитяги. Подія, яка стала одним із перших символів спротиву російській агресії. Схиляємо голови перед тими, хто назавжди в строю. Честь і слава усім, хто пройшов пекло ДАПу й продовжує захищати державу сьогодні. Ваша стійкість — наша перевага на шляху до справедливого миру. Пам’ятаємо. Шануємо. Продовжуємо боротьбу, — написав очільник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.

В обороні Донецького аеропорту брали участь кременчужани

В обороні Донецького аеропорту брали участь волонтери та медики. За весь час оборони ДАПу загинуло понад 200 військових, а поранення отримали понад 500 бійців.

Донецький аеропорт захищали військові з Кременчука. Їх історії можна почитати у рубриці «Фронтові історії кременчужан» за посиланнями наприкінці статті.

«Якщо у твій дім приходить ворог, треба гуртуватися, щоб його побороти», — «кіборг» Владіслав Рокочий

Кіборги, які захищали ДАП у 2014-2015 роках, стали символом мужності, незламної волі та бойового духу для багатьох тисяч українських воїнів, які дванадцятий рік захищають Україну від рашистської навали. А також прикладом для тих, хто боронив Маріуполь, Бахмут, Соледар, Авдіївку, Часів Яр, Торецьк, Вуглегірськ, Куп’янськ, Вовчанськ, Курахове, Покровськ, Мирноград, Костянтинівку, Гуляй Поле…. Хоча захисникам цих українських фортець у 2022-2026 роках було та наразі є набагато важче, ніж захисникам ДАПУ у 2014-2015. Адже по них наносили й зараз наносять удари важкою артилерією, РСЗВ, ракетами, авіацією, КАБами та дронами. Але вони під час повномасштабного вторгнення вже майже чотири роки стримують натиск рашистської нечисті. Сили оборони України — це багатотисячна армія «кіборгів», яка дивує увесь світ.

Ми пам’ятаємо усіх захисників України, вдячні живим та вшановуємо пам’ять загиблих! Вічна Слава Героям!