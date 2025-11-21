Сьогодні в Україні відзначають День Гідності та Свободи

Дві революції докорінно змінили Україну та визначили її майбутнє

Сьогодні, 21 листопада, в Україні відзначають День Гідності та Свободи - дату, що об’єднує початок двох революцій, які докорінно змінили Україну та визначили її європейський курс. Цього дня, з інтервалом у дев’ять років, розпочалися дві доленосні для сучасної України події: Помаранчева революція 2004 року та Революція Гідності 2013-го.

У листопаді 2004 року країну сколихнули масові протести після другого туру президентських виборів. ЦВК оголосила переможцем тодішнього прем’єр-міністра Віктора Януковича, однак масові фальсифікації на виборах викликали в країні хвилю обурення.

Прихильники опозиційного кандидата Віктора Ющенка вийшли на мітинги. Протести охопили усі великі міста, а їх центром став Майдан Незалежності. Під тиском народу Верховний Суд України прийняв безпрецедентне рішення про проведення повторного другого туру виборів. За його результатами Віктор Ющенко з великою перевагою переміг Януковича та був обраний Президентом України.

Через дев’ять років, у 2013-му, тодішній президент Віктор Янукович під тиском Кремля ухвалив рішення призупинити підготовку до підписання Угоди про асоціацію з ЄС, що стало причиною другої революції.

21 листопада 2013 року на Майдані Незалежності у Києві розпочалася акція протесту проти цього рішення. Спочатку зібралося декілька сотень, а вже 24 листопада вже понад 100 тисяч людей вийшли на народний марш за євроінтеграцію.

У ніч на 30 листопада силовики жорстоко розігнали та побили молодь на Майдані. Після цього євроінтеграційні протести переросли в антиурядові й розгорнулися по всій країні.

Найтрагічнішими днями Революції Гідності стали 18-20 лютого 2014 року, коли сталися сутички в центрі Києва, було підпалено Будинок профспілок, снайпери вбили понад 70 євромайданівців. Цих людей згодом назвали Героями Небесної сотні.

У ніч на 22 лютого, тодішній президент Янукович втік з України. Відбулися позачергові президентські вибори, які засвідчили європейський вектор орієнтації. Україна вдруге отримала шанс для цивілізаційного вибору, демократії, очищення від впливу тоталітарного комуністичного минулого.

На відміну від подій Помаранчевої революції, відстоювання власної гідності та свободи коштувало Україні багатьох життів її патріотів.

День Гідності та Свободи - не нагадування про складний і трагічний шлях, який Україна пройшла до демократії, та про ціну, яку заплатила за свою свободу.

13 листопада 2014 року Президент України Петро Порошенко підписав Указ «Про День Гідності та Свободи». Метою запровадження пам’ятної дати є утвердження в Україні ідеалів свободи і демократії, вшанування патріотизму й мужності громадян, які стали на захист демократичних цінностей, прав і свобод людини, національних інтересів держави та її європейського вибору.

Це також данина пам’яті загиблим героям Революції Гідності.

День Гідності та Свободи сьогодні для українців став не тільки символом національної пам’яті, а й символом боротьби за свободу та нагадування про те, що демократичні цінності потребують захисту. Особливо в умовах повномасштабної війни цей день набув нового змісту - як продовження боротьби за гідність і свободу, яку українці демонструють щодня.