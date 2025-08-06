Зеленський доручив спростити процедуру нагородження військових, а бригадам дати більше грошей на дрони та пікапи

Президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність скорочення бюрократичних процедур, пов’язаних із врученням державних нагород військовослужбовцям. За його словами, документообіг та кількість підписів і погоджень мають бути зменшені, а сама система — цифровізована.
Крім цього, на нарадах із військовим командуванням, урядовцями та Ставці Верховного Головнокомандувача, які він провів після відвідувань бойових бригад на Харківщині, обговорили ще низку рішень. Зокрема:
Глава держави також доручив розширити програму контрактів для чоловіків віком 18–24 років, включно з можливим підвищенням вікової планки для підписання такого контракту.
Нагадаємо, раніше ми писали як отримати мільйон гривень добровольцям, які з початку повномасштабної війни стали на захист України у віці до 24 років.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.