Зеленський доручив спростити процедуру нагородження військових, а бригадам дати більше грошей на дрони та пікапи

Сьогодні, 10:00 Переглядів: 129 Коментарів: 1

Глава держави також доручив розширити програму контрактів для чоловіків віком 18–24 років

Президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність скорочення бюрократичних процедур, пов’язаних із врученням державних нагород військовослужбовцям. За його словами, документообіг та кількість підписів і погоджень мають бути зменшені, а сама система — цифровізована.

— На жаль, багато випадків, коли наші воїни із різних складових Сил оборони місяцями очікують на вручення державних нагород, і це виключно через громіздкі бюрократичні процедури. Доручив максимально скоротити документообіг, кількість різноманітних підписів і погоджень. Треба цифровізувати й цю сферу також, — написав Зеленський у своєму телеграм-каналі.

Крім цього, на нарадах із військовим командуванням, урядовцями та Ставці Верховного Головнокомандувача, які він провів після відвідувань бойових бригад на Харківщині, обговорили ще низку рішень. Зокрема:

бригади отримають пряме фінансування на закупівлю дронів;

буде спрощено процедуру придбання пікапів.

— Має бути реальна можливість у наших воїнів купувати саме ті машини, які їм потрібні, саме так, як це буде найбільш швидко, — зазначив президент.

Глава держави також доручив розширити програму контрактів для чоловіків віком 18–24 років, включно з можливим підвищенням вікової планки для підписання такого контракту.

Нагадаємо, раніше ми писали як отримати мільйон гривень добровольцям, які з початку повномасштабної війни стали на захист України у віці до 24 років.