У Кременчуці за липень 7 водіїв утекли з місця ДТП — усіх розшукали

Сьогодні, 11:09 Переглядів: 138

Поліція нагадує: за втечу з місця аварії — штраф, арешт або втрата водійських прав

У липні в Кременчуці сім водіїв залишили місце дорожньо-транспортної пригоди. Про це повідомили в пресслужбі патрульної поліції. Втім, правоохоронці встановили особи всіх порушників.

У поліції наголошують: залишати місце ДТП заборонено. Виняток можливий лише тоді, коли потрібно терміново доправити потерпілого до лікарні — у такому випадку слід повідомити поліцію та обов’язково повернутись на місце події.

За залишення місця ДТП передбачено:

штраф 3400 грн або

або позбавлення прав на 1–2 роки або

або адмінарешт на 10–15 діб (ст.122-4 КУпАП).

За сам факт вчинення ДТП, навіть без втечі:

штраф 850 грн або

або позбавлення прав на 6 місяців – 1 рік (ст.124 КУпАП).

Нагадаємо, що у Кременчуці хочуть закупити обладнання на 3 млн грн для розвитку системи відеоспостереження.