У Кременчуці за липень 7 водіїв утекли з місця ДТП — усіх розшукали

У липні в Кременчуці сім водіїв залишили місце дорожньо-транспортної пригоди. Про це повідомили в пресслужбі патрульної поліції. Втім, правоохоронці встановили особи всіх порушників.
У поліції наголошують: залишати місце ДТП заборонено. Виняток можливий лише тоді, коли потрібно терміново доправити потерпілого до лікарні — у такому випадку слід повідомити поліцію та обов’язково повернутись на місце події.
За залишення місця ДТП передбачено:
За сам факт вчинення ДТП, навіть без втечі:
Нагадаємо, що у Кременчуці хочуть закупити обладнання на 3 млн грн для розвитку системи відеоспостереження.
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