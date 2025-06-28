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Сьогодні, 28 червня, в Україні відзначають День Конституції

Сьогодні, 09:02 Переглядів: 348

 

Основний закон України був прийнятий 29 років тому

Сьогодні в нашій державі національне свято – День Конституції України! Обравши шлях незалежного розвитку, Україна 28 червня 1996 року закріпила це у своєму основному законі, який став фундаментом для розбудови нашої соборності й утвердження демократії.

Основний Закон довго формувався й обговорювався. Депутати Верховної Ради працювали всю ніч, і лише на світанку 28 червня 1996 року остаточно ухвалили документ.

Ухвалення Конституції закріпило правові основи незалежної України, її суверенітет, державний устрій, стало важливим кроком у забезпеченні прав людини та громадянина, сприяло підвищенню міжнародного авторитету України на світовій арені.

Конституція – це не просто Основний Закон України. Це основа нашої державності, нашого права бути вільними, говорити своєю мовою, жити на своїй землі. Вона стала символом нашої багатовікової історії та боротьби українців за право мати свою суверенну державу. І ця боротьба триває.

Сьогодні ми відстоюємо наші найвищі цінності: Свободу, Честь, Гідність, Життя – ці фундаментальні принципи закріплені у Конституції України.

Та разом з правами, Конституція закріплює також і обов'язки громадян. Зокрема, що захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України та справою всього Українського народу.

Тож нехай цей день об'єднає українців, як націю, та надихає на єдність і боротьбу за справедливість, за Перемогу, за мирне майбутнє вільної правової держави України.

Вітаємо зі святом!

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Автор: Віктор Крук
Теги: конституція свято
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