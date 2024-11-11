Близько половини усіх БпЛА, якими атакують Україну, є дронами-приманками — Повітряні сили ЗСУ

Сьогодні, 08:31 Переглядів: 128

Дешеві дрони-приманки без боєприпасів, які перевантажують нашу протиповітряну оборону, становлять майже половину усіх російських безпілотників, якими останні дні атакують Україну. Про це заявив керівник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у коментарі CNN.

За його словами, російські безпілотники-приманки несуть «надруковану на 3D-принтері кулю, загорнуту у фольгу», щоб імітувати боєголовку «Шахеда».

— Ці дешевші безпілотники вводять в оману українську протиповітряну оборону, яка може збивати дрони-приманки замість тих, що несуть смертоносну боєголовку. Зараз безпілотники-приманки становлять майже половину всіх російських безпілотників, випущених по Україні, — сказав Юрій Ігнат.

Один з таких російських дронів-приманок «Пародія» учора знайшли у Каушанському районі Молдови біля села Фарладани.

Як ми вже писали, такий БпЛА не несе бойової частини та зібраний з дешевих матеріалів. Його головною частиною є кустарно виготовлена лінза Люнеберга, яка імітує при опроміненні РЛС зенітно-ракетних військ дрон-камікадзе Shahed-136 та відвертає увагу протиповітряної оборони та мобільних вогневих груп на себе.

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Нагадаємо, у ніч на 10 листопада російська армія атакувала Україну рекордною кількістю безпілотників — 145 БпЛА типу «Shahed» та невстановленого типу. З них 62 безпілотники було збито, 67 локаційно втрачені у різних регіонах України, а 10 російських БпЛА вийшли з повітряного простору України у напрямку Молдови, Білорусі та РФ. Саме серед локаційно втрачених, більшість і є дронами-приманками, які зазвичай падають у різних регіонах України після закінчення пального, а інша частина пригнічується засобами РЕБ. Визначити які БпЛА є дронами-приманками, а які ударними дронами під час повітряної атаки практично неможливо.