У Кременчуці в пожежі постраждав власник квартири

Сьогодні, 09:05 Переглядів: 75

10 листопада о 16.14 на кварталі 278 у Кременчуці сталася пожежа у багатоповерхівці. Про це інформують у пресслужбі Кременчуцького райуправління Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Пожежа охопила площу 7 кв. м в одній з квартир. Її власник постраждав, його госпіталізували.

Вогонь знищив ліжко, дерев'яні меблі та інше майно. Також були пошкоджені вікно, побутова техніка, закопчено стіни та стелю на площі 60 кв. м. Надзвичайники ліквідували займання о 17.09.

До гасіння пожежі залучався підрозділ 14-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Причину виникнення пожежі наразі встановлюють фахівці ДСНС.