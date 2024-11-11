У Кременчуці в пожежі постраждав власник квартири

10 листопада о 16.14 на кварталі 278 у Кременчуці сталася пожежа у багатоповерхівці. Про це інформують у пресслужбі Кременчуцького райуправління Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Пожежа охопила площу 7 кв. м в одній з квартир. Її власник постраждав, його госпіталізували.
Вогонь знищив ліжко, дерев'яні меблі та інше майно. Також були пошкоджені вікно, побутова техніка, закопчено стіни та стелю на площі 60 кв. м. Надзвичайники ліквідували займання о 17.09.
До гасіння пожежі залучався підрозділ 14-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Причину виникнення пожежі наразі встановлюють фахівці ДСНС.
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