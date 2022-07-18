Президент Зеленський відсторонив генпрокурора Венедіктову і усунув голову СБУ Баканова

Президент України Володимир Зеленський відсторонив від посади генерального прокурора Ірину Венедіктову та усунув голову Служби безпеки Івана Баканова. Про це стало відомо з указів на сайті Офісу Президента від 17 липня.
Володимир Зеленський відсторонив Ірину Венедіктову відповідно до ч. 2 статті 11 Закону України «Про правовий режим воєнного стану». Виконання обов’язків генпрокурора він поклав на Олексія Симоненка.
А от Івана Баканова усунули з посади згідно зі статтею 47 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України: «невиконання або неналежне виконання службових обов’язків, що спричинило людські жертви або інші тяжкі наслідки або створило загрозу таких наслідків».
Президент прокоментував свої рішення так:
- Я ухвалив рішення про відсторонення від посади Генерального прокурора та про усунення голови Служби безпеки України.
Станом на сьогодні зареєстровано 651 кримінальне провадження щодо державної зради та колабораційної діяльності працівників органів прокуратури, органів досудового розслідування, інших правоохоронних органів. У 198 кримінальних провадженнях відповідним особам повідомлено про підозру.
Зокрема, понад 60 працівників органів прокуратури та СБУ залишилися на окупованій території та працюють проти нашої держави.
Такий масив злочинів проти основ національної безпеки держави та зв’язки, які зафіксовані між працівниками силових структур України та спецслужбами росії, ставлять дуже серйозні запитання до відповідних керівників. Кожне з таких питань отримає належну відповідь.
№ 27 від 7 липня 2022Читати номер