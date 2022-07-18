Президент Зеленський відсторонив генпрокурора Венедіктову і усунув голову СБУ Баканова

Сьогодні, 09:06 Переглядів: 320

Президент України Володимир Зеленський відсторонив від посади генерального прокурора Ірину Венедіктову та усунув голову Служби безпеки Івана Баканова. Про це стало відомо з указів на сайті Офісу Президента від 17 липня.

Володимир Зеленський відсторонив Ірину Венедіктову відповідно до ч. 2 статті 11 Закону України «Про правовий режим воєнного стану». Виконання обов’язків генпрокурора він поклав на Олексія Симоненка.

А от Івана Баканова усунули з посади згідно зі статтею 47 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України: «невиконання або неналежне виконання службових обов’язків, що спричинило людські жертви або інші тяжкі наслідки або створило загрозу таких наслідків».

Президент прокоментував свої рішення так: