У Горішніх Плавнях 17-річна дівчина пішла з дачного селища і опинилася у сусідній області

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16 липня близько 23.00 до відділу №2 (Горішні Плавні) Кременчуцького райуправління поліції звернувся батько 17-річної дівчини і повідомив, що його донька після 12.00 вийшла з дачного селища та не повернулася додому.

Після зникнення дівчини родичі намагалися розшукати її власними силами, але пошуки виявилися безрезультатними. Тож батьки звернулися за допомогою до поліції.

На пошуки дівчини направили весь особовий склад поліції Горішніх Плавнів, Кременчука, прилеглих районів Полтавської та Кіровоградської областей. Її вдалося розшукати впродовж доби. Під час пошуків правоохоронці Полтавської області отримали інформацію від колег із сусідньої області, що дівчина перебуває у своїх знайомих на Кіровоградщині.

Вранці 17 липня поліцейські передали неповнолітню рідним. З нею все добре. Обставини та причини її вчинку з’ясовують ювенальні поліцейські.