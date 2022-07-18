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Надзвичайні новини, Полтавщина

У Горішніх Плавнях 17-річна дівчина пішла з дачного селища і опинилася у сусідній області

Сьогодні, 08:31 Переглядів: 555

 

Зниклу шукали добу

16 липня близько 23.00 до відділу №2 (Горішні Плавні) Кременчуцького райуправління поліції звернувся батько 17-річної дівчини і повідомив, що його донька після 12.00 вийшла з дачного селища та не повернулася додому.

Після зникнення дівчини родичі намагалися розшукати її власними силами, але пошуки виявилися безрезультатними. Тож батьки звернулися за допомогою до поліції.

На пошуки дівчини направили весь особовий склад поліції Горішніх Плавнів, Кременчука, прилеглих районів Полтавської та Кіровоградської областей. Її вдалося розшукати впродовж доби. Під час пошуків правоохоронці Полтавської області отримали інформацію від колег із сусідньої області, що дівчина перебуває у своїх знайомих на Кіровоградщині.

Вранці 17 липня поліцейські передали неповнолітню рідним. З нею все добре. Обставини та причини її вчинку з’ясовують ювенальні поліцейські.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: Нацполіція Полтавщини
Теги: дівчина неповнолітня пошуки Горішні Плавні Кіровоградська область
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