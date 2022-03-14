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Політика, Україна, Світ

Австралія ввела санкції проти 33 російських бізнесменів, а Багами закрили свої офшори для росіян та білорусів

Сьогодні, 06:31 Переглядів: 281

 

Нові санкції проти путінської росії на підтримку України

Австралія ввела санкції проти ключових російських олігархів і бізнесменів. Про це повідомляє The Guardian. До санкційного списку потрапили 33 особи, серед яких власник «Челсі» Роман Абрамович, гендиректор «Газпрому» Олексій Міллер, голова правління «Росія» Дмитро Лебедєв.

Багами також приєдналися до антиросійських санкції через війну, яку рф розв’язала проти України. Центральний банк Багам заборонив підзвітним фінансовим установам проводити транзакції росіян та білорусів, на яких поширюється дія санкцій Заходу. Про це заявила пресслужба Центробанку, повідомляє Укрінформ.

«Після обговорення з урядом Багам та належного урахування інтересів юрисдикцій й фінансового сектору, агентства, що входять до структури Групи регулювання фінансових послуг, забороняють усім, хто має право на роботу з або за посередництва Багам, брати участь у транзакціях підсанкційних фізичних та юридичних осіб, пов’язаних із росією та білоруссю», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ця постанова стосується усіх осіб, щодо яких діють санкції США, Канади, Великої Британії та ЄС, запроваджені через військову агресію проти України.

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Автор: Татьяна Донченко
Теги: санкції війна Путин против украинского народа
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