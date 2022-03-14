У полоні: як діяти, щоб зберегти життя

Сьогодні, 06:01 Переглядів: 0

Щоб не потрапити у полон у жодному разі не можна носити військову або схожу на військову форму

Існують різні причини, чому цивільних беруть у полон. Потреба в інформації, розвідка на місцевості, пошкодували вбивати, самі здались, «живий щит» тощо. Беруть говірких — інколи просто для розваги. Або таких, на фоні кого окупанти можуть відчути свою могутність.

Щоб не потрапити у полон у жодному разі не можна носити військову або схожу на військову форму, камуфляж, мати якусь символіку на одязі, а також вбиратися у хороші дорогі речі. Треба виглядати максимально просто й не привертати до себе увагу.

У полоні: