4-та година тривоги у Кременчуці та в Україні. Повідомляють про вибухи десь під Рівним

Сьогодні, 05:36 Переглядів: 1 066

Сидимо в укриттях

Сигнал поітряної тривоги у Кременчуці та по всій Полтавщині пролунав о 2.20 ночі. Пройшло три години - відбою немає. Тривога оголошена практично в усій Україні. Зокрема, у Києві, Харкові, Одесі та Ізмаїлі, в Запорізькій області, на Закарпатті, Волині, Рівненщині, Житомирщині, Тернопільщині, Сумщині, Миколаївщині, Вінниччині, Львівщині, Дніпропетровщині, Івано-Франківщині, Хмельниччині, Черкащині, Кіровоградщині, Буковині та Полтавщині. Наразі Суспільне повідомило про звуки вибухів урайоні Рівного.

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