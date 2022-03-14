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Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

19-та доба протистояння: війська рф не просунулись, білоруські спецпризначенці не воюватимуть в Україні – Генштаб ЗСУ

Сьогодні, 07:21 Переглядів: 343

 

Українські військові вразили чотири літаки, три вертольоти та безпілотних літальних апарати, нищать тили російських окупантів
Оперативна інформація станом на 06.00 14.03.2022 щодо російського вторгнення від Генштабу ЗСУ.
Почалася дев’ятнадцята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.
  • Стан, положення та характер дій сил оборони без суттєвих змін. Збройними Силами України завдано нищівних ударів по тиловій інфраструктурі (польових базах і складах) з метою порушення системи логістичного забезпечення ворога на тимчасово зайнятих окупантами територіях України. За попередню добу угрупованням Повітряних Сил Збройних Сил України було уражено чотири літаки, три вертольоти та безпілотних літальних апарати (інформація щодо типу уточнюється).
  • Окупаційні війська значних успіхів у веденні наступальної операції на всіх напрямках висування не мали. Основні зусилля окупантів були зосереджені на закріпленні та утриманні на раніше зайнятих рубежах.
  • Знову фіксуються непоодинокі випадки використання ворогом цивільної інфраструктури, зокрема і релігійних об’єктів для обладнання вогневих позицій, розміщення озброєння та військової техніки.
  • Морально-психологічний стан противника залишається на низькому рівні, що призводить до відмов військовослужбовців ЗС РФ виконувати накази командування. За наявною інформацією, на території РФ в місті Бєлгород розміщено військовий табір Бєлгородської військової комендатури. У таборі утримуються російські військовослужбовці, які після лікування виписані зі шпиталів та чекають відправки у підрозділи. Також у зазначеному таборі перебувають військовослужбовці ЗС РФ, що відмовляються від участі у бойових діях, з ними проводяться заходи досудового дізнання.
  • Щодо готовності збройних сил Республіки Білорусь до ведення війни з Україні. За заявою одного з високопосадовців сил спеціальних операцій Республіки Білорусь, спецпризначенці збройних сил РБ брати участі у війні з Україною не будуть.
Зберігаємо спокій! Разом переможемо! Слава Україні!
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Автор: Татьяна Донченко
Теги: війна Генштаб Путин против украинского народа
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