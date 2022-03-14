Куди звертатися , якщо ви загубили документи за кордоном

Сьогодні, 07:35 Переглядів: 0

Як і де отримати допомогу з оформлення документів

Якщо ви загубили документи за кордоном, слід звернутися до Консульства України. Про це нагадує Центр протидії дезінформації при РНБО України. Оформлення втрачених або протермінованих документів за кордоном - повноваження Консульства. Послуги надаються невідкладно. У Консульстві ви можете: продовжити строк дії власного закордонного паспорта та для дітей;

внести відомості про дітей молодше 16 років до паспорта одного з батьків;

оформити Свідоцтво про підтвердження особи на випадок, якщо у вас є лише внутрішній паспорт (старого зразка у вигляді

«книжечки»), де відсутні записи латиницею;

отримати інформаційну підтримку. Посилання на інформаційні онлайн-карти країн, які наразі прийняли найбільше українців

Польща https://tripadvisor.mfa.gov.ua/?location=pl Угорщина https://tripadvisor.mfa.gov.ua/?location=hu

https://tripadvisor.mfa.gov.ua/?location=hu Чехія https://tripadvisor.mfa.gov.ua/?location=cz

https://tripadvisor.mfa.gov.ua/?location=cz Словаччина https://tripadvisor.mfa.gov.ua/?location=sk

https://tripadvisor.mfa.gov.ua/?location=sk Румунія https://tripadvisor.mfa.gov.ua/?location=ro

https://tripadvisor.mfa.gov.ua/?location=ro Молдова https://tripadvisor.mfa.gov.ua/?location=md







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