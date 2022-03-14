Куди звертатися , якщо ви загубили документи за кордоном
Сьогодні, 07:35
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Як і де отримати допомогу з оформлення документів
Якщо ви загубили документи за кордоном, слід звернутися до Консульства України. Про це нагадує Центр протидії дезінформації при РНБО України. Оформлення втрачених або протермінованих документів за кордоном - повноваження Консульства. Послуги надаються невідкладно.
У Консульстві ви можете:
- продовжити строк дії власного закордонного паспорта та для дітей;
- внести відомості про дітей молодше 16 років до паспорта одного з батьків;
- оформити Свідоцтво про підтвердження особи на випадок, якщо у вас є лише внутрішній паспорт (старого зразка у вигляді
- «книжечки»), де відсутні записи латиницею;
- отримати інформаційну підтримку.
Посилання на інформаційні онлайн-карти країн, які наразі прийняли найбільше українців
Польща https://tripadvisor.mfa.gov.ua/?location=pl
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