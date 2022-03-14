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Куди звертатися , якщо ви загубили документи за кордоном

Сьогодні, 07:35 Переглядів: 0

 

Як і де отримати допомогу з оформлення документів

Якщо ви загубили документи за кордоном, слід звернутися до Консульства України. Про це нагадує Центр протидії дезінформації при РНБО України. Оформлення втрачених або протермінованих документів за кордоном - повноваження Консульства. Послуги надаються невідкладно.

У Консульстві ви можете:

  • продовжити строк дії власного закордонного паспорта та для дітей;
  • внести відомості про дітей молодше 16 років до паспорта одного з батьків;
  • оформити Свідоцтво про підтвердження особи на випадок, якщо у вас є лише внутрішній паспорт (старого зразка у вигляді
  • «книжечки»), де відсутні записи латиницею;
  • отримати інформаційну підтримку.

Посилання на інформаційні онлайн-карти країн, які наразі прийняли найбільше українців
Польща https://tripadvisor.mfa.gov.ua/?location=pl




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Автор: Татьяна Донченко
Теги: консульство Україна війна Путин против украинского народа
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