Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Валентина Кузьменко
Влияние эмоций на здоровье
Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

Кому «прилетіли» російські бомбардування: село на Житомирщині та багатоповерхівка в Києві (додано)

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 1 866

 

Інформація від ДСНС на ранок. На фото - будинок в Оболонському районі Києва

П’ять годин тривала повітряна тривога фактично на всій території України. Зараз повідомляється, куди потрапили удари. Інформація від ДСНС.

 

14 березня о 02:40 у смт Ставище Житомирського району внаслідок ракетного удару по адміністративним будівлям, постраждало 4 особи. Попередньо відомо, що знищено 7 будівель, проводяться пошуки. Від ДСНС залучено 12 осіб та 2 од. техніки.

 

О 5:09 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла в Оболонському районі столиці. Встановлено, що у будинов потрапив невідомий об‘єкт. Частково зруйновані сходові клітини з 1 по 3 поверхи та фасад будинку з 1 по 9 поверхи, а також сталося загоряння в квартирах на 3-му та 4-му поверхах. На місці було задіяно 9 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 35 чоловік особового складу.О 07:04 пожежу в дев’ятиповерховому житловому будинку локалізовано на площі 500 м кв. Підрозділами ДСНС врятовано 4 особи, пошуки тривають. Інформація щодо потерпілих уточнюється.

Додано, 8.02. 

За попередньою інформацією, окупанти випустили артснаряди по спальному району Києва.

Як повідомив у своїму телеграм-каналі радник міністра МВС Антон Геращенко, станом на 07:40 в дев’ятиповерховому житловому будинку на вул. Богатирська (Київ, Оболонський район - ред.), виявлено тіла 2 загиблих осіб, 3 особи госпіталізовано, 9 особам допомога надана на місці, підрозділами ДСНС врятовано 15 осіб та евакуйовано 63 особи, пошуки тривають.

- Судячи з усього п’яні покидьки просто розважались стріляючи по спальним районам Києва,- написав Геращенко. 
0
Автор: Татьяна Донченко Джерело фото: ДСНС
Теги: війна бомбардування Путин против украинского народа
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх