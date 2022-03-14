Кому «прилетіли» російські бомбардування: село на Житомирщині та багатоповерхівка в Києві (додано)

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Інформація від ДСНС на ранок. На фото - будинок в Оболонському районі Києва

П’ять годин тривала повітряна тривога фактично на всій території України. Зараз повідомляється, куди потрапили удари. Інформація від ДСНС.

14 березня о 02:40 у смт Ставище Житомирського району внаслідок ракетного удару по адміністративним будівлям, постраждало 4 особи. Попередньо відомо, що знищено 7 будівель, проводяться пошуки. Від ДСНС залучено 12 осіб та 2 од. техніки.

О 5:09 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла в Оболонському районі столиці. Встановлено, що у будинов потрапив невідомий об‘єкт. Частково зруйновані сходові клітини з 1 по 3 поверхи та фасад будинку з 1 по 9 поверхи, а також сталося загоряння в квартирах на 3-му та 4-му поверхах. На місці було задіяно 9 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 35 чоловік особового складу.О 07:04 пожежу в дев’ятиповерховому житловому будинку локалізовано на площі 500 м кв. Підрозділами ДСНС врятовано 4 особи, пошуки тривають. Інформація щодо потерпілих уточнюється.

Додано, 8.02.

За попередньою інформацією, окупанти випустили артснаряди по спальному району Києва.

Як повідомив у своїму телеграм-каналі радник міністра МВС Антон Геращенко, станом на 07:40 в дев’ятиповерховому житловому будинку на вул. Богатирська (Київ, Оболонський район - ред.), виявлено тіла 2 загиблих осіб, 3 особи госпіталізовано, 9 особам допомога надана на місці, підрозділами ДСНС врятовано 15 осіб та евакуйовано 63 особи, пошуки тривають.

- Судячи з усього п’яні покидьки просто розважались стріляючи по спальним районам Києва,- написав Геращенко.