Вагітна, яка постраждала від аваудару по пологовому у Маріуполі, померла разом з ненародженим немовлям

Сьогодні, 08:31 Переглядів: 445

Про це повідомила журналістка «Голосу Америки» у фейсбуці

Одна з вагітних жінок, які постраждали в Маріуполі від авіаудару по пологовому будинку, померла разом із ненародженою дитиною. Це та жінка, яку виносили на ношах. Про це написала журналістка «Голосу Америки» Ася Доліна у фейсбуці.

Перша вагітна дівчина з відео/фото репортажів з місця бомбардування дитячої лікарні номер три у Маріуполі (пологовий будинок), та, яку виносили на ношах, не вижила. І дитина її не народжена не вижила, - ось допис журналістки.

Вона зазначає, що інформацію підтвердив фотограф Євген Малолєтка, який зробив фото жінок для видання АР.

Нагадаємо, рашисти 10 березня скинули бомби на на Маріупольський пологовий будинок №2. Поранення отримали поранення 17 осіб, серед них персонал та породілі. Інша жінка, яка потрапиа на фото, блогерка Маріанна Підгурська, ввечері 10 березня народила дівчинку.