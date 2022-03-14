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Повітряна лазівка: через Сербію росіяни вільно подорожують до Європи

Сьогодні, 08:58 Переглядів: 187

 

Сербська авіакомпанія Air Serbia збільшує кількість рейсів до москви

У росіян є повітряна лазівка в Європу: сербська авіакомпанія Air Serbia збільшує кількість рейсів до москви. Про це повідомляє офіційний канал Ukraine NOW.

Після того, як країни Євросоюзу закрили повітряний простір для літаків, що належать російським компаніям та приватним особам, для польотів до Європи, росіяни використовують державну авіакомпанію Air Serbia.

Сербія не є членом ЄС і відмовилася запроваджувати санкції проти Росії, але її літаки можуть вільно перетинати повітряний простір ЄС. Це зробило балканську країну єдиним європейським повітряним коридором, який залишився відкритим для росіян.

росіяни, які прибувають до Сербії, вільно подорожують до Європи. Уряд Сербії заявив, що відчуває тиск з боку світової спільноти через своє рішення.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: літаки Сербія авіаперельоти
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