Лідери ЄС сказали «так» українській євроінтеграції — президент Литви Гітанас Науседа

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Литовський лідер Гітанас Науседа лишився задоволений рішенням саміту ЄС щодо європерспективи України. По завершенню зустрічі лідерів держав-членів Євросоюзу, яка затягнулася до глибокої ночі, президент Литви написав у twitter, що саміт підтримав євроінтеграцію України.

«Історична ніч у Версалі. Після п'яти годин гарячих дискусій лідери ЄС сказали «так» українській євроінтеграції. Процес почався. Тепер ми і українці повинні зробити це швидко. Героїчна українська нація заслуговує знати, що її раді в ЄС», - заявив Науседа.

Проте видання УП зауважує, що публічне рішення саміту не є настільки однозначним. Зокрема, в ньому немає посилань на статтю 49 Договору ЄС щодо процедури приєднання. А також немає ані позитивних, ані негативних згадок про «прискорену процедуру», вступу якої прагнули в Україні. Це рішення є проміжним, розвиток події суттєво залежить від того, чи зможуть суспільні настрої змінити позицію урядів, зазначає видання.