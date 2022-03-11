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Політика, Путін проти українського народу

Хай здохнуть Путін, Лукашенко та всі окупанти: Facebook та Instagram дозволять хейт-спіч на їхню адресу

Сьогодні, 06:42 Переглядів: 595

 

Компанія Meta тимчасово дозволить заклики до насильства та мову ворожнечі щодо фігурантів, які розв’язали війну проти України. Не можна буде лише описувати, у який спосіб ви уб'єте путіна та його поплічників

Соцмережі Facebook та Instagram тимчасово дозволять користувачам в Україні та ще кількох країнах заклики до смерті президента Росії Володимира Путіна та самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. А також заклики до насильства проти російських військових.

Про це пише Reuters, посилаючись на внутрішні електронні листи платформи Meta (до якої входять фейсбук та інстаграм), які нібито вдалося переглянути інформагенції.

Як зазначається, Meta дозволятиме так званий «хейтспіч», тобто агресивні висловлювання аж до закликів убивати і побажань смерті, якщо вони націлені на російських солдатів, крім військовополонених, або націлені на росіян там, де зрозуміло, що контекст — це вторгнення Росії до України.

За даними Reuters, тимчасові зміни «толерантної» політики Meta поширяться, окрім України, на Вірменію, Азербайджан, Естонію, Грузію, Угорщину, Латвію, Литву, Польщу, Румунію, Росію, Словаччину.

Уточнюється, що заклики до смерті лідерів будуть дозволені, якщо вони не містять інших цілей або не містять даних про місце і метод убивства.

 

Цю інформацію підтвердив і речник Meta Енді Стоун. Він поширив офіційну позицію компанії з цього приводу:

«У результаті російського вторгнення в Україну ми тимчасово зробили поправку на форми політичного вираження, які зазвичай порушують наші правила, такі як агресивні висловлювання на зразок «смерть російським окупантам». Ми, як і раніше, не допустимо однозначних закликів до насильства проти звичайних російських громадян».
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Автор: Татьяна Донченко
Теги: Путін Лукашенко хейт-спіч війна Путин против украинского народа
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