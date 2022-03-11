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Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

Окупанти нанесли ракетний удар по Дніпру та Луцьку. У Дніпрі горить фабрика, загинула людина (оновлено)

Сьогодні, 06:52 Переглядів: 5 062

 

Соцмережі повідомляють принаймні про 2-3 ракети в Дніпрі

Окупанты нанесли ракетный удао по Дніпру. Соцмережі повідомляють принаймні про три ракети, які впали на місто. ТСН (З посиланням на власних журналістів) - про два. У мережі з'явилося відео вибухів.

7.07. Додано. Як повідомляє ДСНС, окупанти нанесли три авіаудари по місту в Новокодацькому районі Дніпра. Били поблизу дитячого садку і багатоквартирного житлового будинку, влучили у двоповерхову взуттєву фабрику, яка загорілася. Попередньо 1 особа загинула. Від ДСНС залучено 20 осіб та 4 од. техніки.

У Луцьку вибухи близько 6 ранку. За попередньою інформацією, в стороні аеродрому, повідомиляє Суспільне з посиланням на міського голову Луцька. Через це тимчасово припинили роботу двох котелень. Нагадаємо, не можна публікувати точне місце вибухів одразу після удару, щоб ворог не мав можливості скоригувати вогонь.

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Автор: Татьяна Донченко
Теги: війна Путин против украинского народа
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