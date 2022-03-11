16-та доба протистояння: путінське військо запрошує до своїх лав в’язнів з тюрми у Ростові – Генштаб ЗСУ, зведення на 6.00

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Сьогодні, 07:23 Переглядів: 814

 

Противник, у порушення норм Міжнародного гуманітарного права, здіснює грабежі, взяття в заручники та страти цивільного населення

Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив оперативну зведення інформацію станом на 6 годину ранку 11.03.2022 щодо російського вторгнення. Далі мовою оригіналу.

 

Розпочато шістнадцяту добу героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

Сили оборони України дають гідну відсіч та стримують наступальну операцію збройних сил РФ на всіх напрямках.

Суттєвих змін у положенні наших військ та військ противника протягом останніх шести годин не відбулося.

Щодо дій противника. На тимчасово захоплених територіях починає активно працювати агресивна російська пропаганда. Поширюючи проросійськи меседжі, окупанти намагаються домовитися з місцевим населенням.

На території Херсонської області ворог робить спроби запровадити адміністративно-поліцейський режим, створює систему комендатур для підтримання «порядку» у тимчасово окупованих населених пунктах.

Під час зіткнень з підрозділами Збройних Сил України, що тривають на території Чернігівської області загарбники продовжують нести суттєві втрати. Внаслідок них особовий склад окупаційних військ на цьому напрямку деморалізований та здається у полон.

В окремих населених пунктах противник, у порушення норм Міжнародного гуманітарного права, здіснює грабежі, взяття в заручники та страти цивільного населення.

За гострої необхідності у поповненні підрозділів ЗС РФ та інших незаконно створених терористичних озброєних угруповань, у Ростовській області, у виправних колоніях триває робота серед ув’язнених з пропозицією приєднатись до окупаційних військ в обмін на амністію. До складу збройних сил РФ готові брати усіх, навіть і тих хто не має досвіду військової служби.

Зберігаємо спокій та продовжуємо спротив! Разом переможемо! Слава Україні!

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Автор: Татьяна Донченко
Теги: війна Генштаб Путин против украинского народа
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