Військова історія важко пораненого ветерана війни Євгенія Сербіна почалася ще під час АТО/ООС. Саме тоді він вирішив йти служити й захищати рідну землю.

Під час повномасштабного вторгнення продовжив виконувати бойові завдання, але отримав важке поранення, після якого пересів у крісло колісне — самостійно рухатися чоловік не міг.

«Кременчуцький Телеграф» розповідав про службу Євгенія, а також про те, що ветеран знайшов лікарів за кордоном, які погодилися допомогти чоловіку знов стати на ноги.

Разом із читачами нашого видання вдалося зібрати необхідну на лікування суму 1 300 000 грн. Сьогодні, 27 квітня, ми дізналися, що Євгенію зробили операції й він готується до повернення додому.

— Ось уже тиждень, як ми знаходимося в Туреччині, в місті Стамбул. Минулу середу мені була проведена операція. Післяопераційний період пройшов тяжко. Перша й друга доба були важкими.

Євгеній розповів, що командою на чолі з професором була пророблена колосальна робота.

— В Стамбулі виправляли помилки наших лікарів і йшли за наміченими планами, які були вже здійснені цією командою. Зараз відчуваю себе добре, йде післяопераційне відновлення. Сподіваюся, скоро будемо повертатися додому до України.

Ветеран подякував всім, хто допомагав у зборі, у поширенні інформації про збір на цю операцію.