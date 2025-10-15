Відкритий збір на «Чуйку»: пристрій, що рятує життя військових

Сьогодні, 12:00 Переглядів: 153

Український портативний детектор дронів, пристрій радіоелектронної розвідки (РЕР) «Чуйка» виявляє та перехоплює аналоговий відеосигнал від FPV-дронів і передає його на екран користувача.

Для наших військових цей невеликий прилад є вкрай важливим. Адже дозволяє побачити зображення з ворожого дрона, що дає змогу завчасно реагувати на небезпеку та рятувати життя.

Військові 24 ОМБр ім. Короля Данила, які боронять рідну землю в районі Часового Яру, відкрили збір на придбання «Чуйки» та виносні антени.

— Прилад дозволяє отримати критично важливу інформацію про ворожі цілі на полі бою, дає можливість побачити загрозу до її наближення, тобто захиститися та зберегти життя. Сума збору невелика — 35 000 грн, проте кожна хвилина — на рахунку! Просимо долучитися всіх небайдужих! — звернулися військові.

Посилання на банку ТУТ

Номер картки банки 4874 1000 2922 6894