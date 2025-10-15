Відкритий збір на «Чуйку»: пристрій, що рятує життя військових

Український портативний детектор дронів, пристрій радіоелектронної розвідки (РЕР) «Чуйка» виявляє та перехоплює аналоговий відеосигнал від FPV-дронів і передає його на екран користувача.
Для наших військових цей невеликий прилад є вкрай важливим. Адже дозволяє побачити зображення з ворожого дрона, що дає змогу завчасно реагувати на небезпеку та рятувати життя.
Військові 24 ОМБр ім. Короля Данила, які боронять рідну землю в районі Часового Яру, відкрили збір на придбання «Чуйки» та виносні антени.
Посилання на банку ТУТ
Номер картки банки 4874 1000 2922 6894
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Акція "Телеграфа" на допомогу українським військовим. Ми закликаємо кременчужан надати посильну допомогу нашим солдатам.