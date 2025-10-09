«Це не просто гроші, це те, що рятує життя»: дронщики «Хартії» відкрили збір на майно та обладнання

Ще кілька років тому безпілотники сприймалися радше як допоміжна техніка: розвідка, спостереження, коригування артилерії. Сьогодні ж вони стали невід'ємним елементом війни, що визначає її хід.

Дрони — це очі й руки наших військових. Вони дозволяють побачити ворога за кілометри, виявити його техніку, позиції. Вони рятують життя наших бійців.

Підрозділ дронщиків бригади «Хартія», які виконують бойові завдання на куп’янському напрямку, збирають гроші на майтнот, а обладнання для безперебійної роботи позицій БпЛА.

— Спільними зусиллями зібрали вже більше половини суми. Просимо долучитися й разом назбирати 150 тис грн. Це не просто гроші, це те, що рятує життя наших бійців, — звернувся дронщик бригади.

Долучитися до збору можна ТУТ.