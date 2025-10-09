«Це не просто гроші, це те, що рятує життя»: дронщики «Хартії» відкрили збір на майно та обладнання

Дрони — це очі й руки наших військових
Ще кілька років тому безпілотники сприймалися радше як допоміжна техніка: розвідка, спостереження, коригування артилерії. Сьогодні ж вони стали невід'ємним елементом війни, що визначає її хід.
Дрони — це очі й руки наших військових. Вони дозволяють побачити ворога за кілометри, виявити його техніку, позиції. Вони рятують життя наших бійців.
Підрозділ дронщиків бригади «Хартія», які виконують бойові завдання на куп’янському напрямку, збирають гроші на майтнот, а обладнання для безперебійної роботи позицій БпЛА.
Долучитися до збору можна ТУТ.
Акція "Телеграфа" на допомогу українським військовим. Ми закликаємо кременчужан надати посильну допомогу нашим солдатам.