На фронт терміново потрібні ліки — збір на турнікети й ліки відкритий

На Сіверському та Запорізькому напрямках українські військові потребують термінової підтримки. Бійцям 81-ї окремої аеромобільної бригади та 128-ї окремої бригади територіальної оборони бракує критично важливих медичних засобів — турнікетів.
Також медикині просять знеболювальні засоби в порошках та таблетках для помірного й сильного болю, базові знеболювальні (від болю в спині, голові), перекис водню, хлоргексидин, краплі вушні, бинти бандажні самоклеючі й ртутні термометри.
Якщо хтось має можливість допомогти медичними засобами напряму, дайте знати — надамо контакти.
Реквізити для допомоги:
Разом ми вже неодноразово доводили, що можемо неможливе.
Зараз — час врятувати ще більше життів!
Акція "Телеграфа" на допомогу українським військовим. Ми закликаємо кременчужан надати посильну допомогу нашим солдатам.