На фронт терміново потрібні ліки — збір на турнікети й ліки відкритий

ГО "Захист держави"
Голос громадян – сила держави: як Кременчук долучився до всеукраїнської акції
Олена Шуляк
Переселенцям стане легше купувати житло в Україні
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», організував свято для Асоціації інвалідів дитинства «Новий дім»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Сюжети, Допомога військовим

На фронт терміново потрібні ліки — збір на турнікети й ліки відкритий

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 114 Коментарів: 1

  Немає навіть градусника, щоб зміряти температуру

На Сіверському та Запорізькому напрямках українські військові потребують термінової підтримки. Бійцям 81-ї окремої аеромобільної бригади та 128-ї окремої бригади територіальної оборони бракує критично важливих медичних засобів — турнікетів. 

— Кожен турнікет — це врятоване життя, — наголошують медикині й просять підтримати збір максимально швидко.

Також медикині просять знеболювальні засоби в порошках та таблетках для помірного й сильного болю, базові знеболювальні (від болю в спині, голові), перекис водню, хлоргексидин, краплі вушні, бинти бандажні самоклеючі й ртутні термометри.

Якщо хтось має можливість допомогти медичними засобами напряму, дайте знати — надамо контакти.

Реквізити для допомоги:

Разом ми вже неодноразово доводили, що можемо неможливе.

Зараз — час врятувати ще більше життів!

0
Автор: Мирослава Українська
Теги: збір терміновий збір ліки ЗСУ війна
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Коментарі: 1

5 320
zzzzzz:
Сьогодні, 11:12

Заберіть в малецького дуповозку, будуть гроші на лікі. 


0 0

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Допомога військовим:

Акція "Телеграфа" на допомогу українським військовим. Ми закликаємо кременчужан надати посильну допомогу нашим солдатам.

Читайте також:



Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх