На фронт терміново потрібні ліки — збір на турнікети й ліки відкритий

Немає навіть градусника, щоб зміряти температуру

На Сіверському та Запорізькому напрямках українські військові потребують термінової підтримки. Бійцям 81-ї окремої аеромобільної бригади та 128-ї окремої бригади територіальної оборони бракує критично важливих медичних засобів — турнікетів.

— Кожен турнікет — це врятоване життя, — наголошують медикині й просять підтримати збір максимально швидко.

Також медикині просять знеболювальні засоби в порошках та таблетках для помірного й сильного болю, базові знеболювальні (від болю в спині, голові), перекис водню, хлоргексидин, краплі вушні, бинти бандажні самоклеючі й ртутні термометри.

Якщо хтось має можливість допомогти медичними засобами напряму, дайте знати — надамо контакти.

Реквізити для допомоги:

Разом ми вже неодноразово доводили, що можемо неможливе.

Зараз — час врятувати ще більше життів!