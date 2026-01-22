На Полтавщині розшукують 77-річного чоловіка, який зник із пансіонату

Сьогодні, 19:30 Переглядів: 199

22 січня 2026 року близько 15.38 із пансіонату зник Тикул Григорій Петрович, 1948 року народження (77 років).

Прикмети чоловіка: середній зріст і середня тілобудова. На момент зникнення він був одягнений у зелений спортивний костюм та чорну жилетку. Мобільного телефону при собі не мав.

Відомо, що чоловік проживає у пансіонаті, має проблеми зі здоров’ям і раніше вже неодноразово самовільно залишав територію закладу.

У разі отримання будь-якої інформації про можливе місцезнаходження зниклого просять повідомити Чергову частину ВнП №1 Кременчуцького РУП за телефоном 098-189-99-44.