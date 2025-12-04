Завтра у Кременчуці прощатимуться із померлим військовослужбовцем Павлом Кузьміним

Завтра, 5 грудня, у Кременчуці прощатимуться із померлим військовослужбовцем Павлом Кузьміним. Про це повідомили у департаменті соціального захисту населення.
Відомо, що захисник — вірний син, люблячий чоловік та батько, випускник Кременчуцької гімназії № 1 — помер 25 листопада 2025 року.
Прощання та поховання Павла Кузьміна відбудеться у п’ятницю, 5 грудня:
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким військовослужбовця.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.