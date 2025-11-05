Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

У четвер, 6 листопада, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
вул. Архітектора Сергєєва
вул. Богдана Хмельницького
вул. Вадима Пугачова
вул. Вітчизняна
вул. Гійома Боплана
вул. Громадянська
вул. Каховська
вул. Кільцева
вул. Кооперативна
вул. Лугова
вул. Миколи Пирогова
вул. Нескорених
вул. Полковника Оксанченка, 77
вул. Проєктна
вул. Раїси Кириченко
вул. Юрія Кондратюка
вул. Юрія Липи
пров. 1-й Весняний
пров. 2-й Весняний
пров. Августина Волошина
пров. Бакинський
пров. Бар’єрний
пров. Віталія Дончика
пров. Гетьмана Сомка
пров. Гійома Боплана
пров. Градизький
пров. Данила Нечая
пров. Дачний
пров. Західний
пров. Зв’язковий
пров. Зелений
пров. Квітневий
пров. Князя Олега
пров. Кооперативний
пров. Липневий
пров. Луговий
пров. Олексія Бутовського
пров. Проєктний
пров. Резервний
пров. Центральний
проїзд Володимира Константиновича
проїзд Григоровича-Барського
проїзд Громадянський
проїзд Івана Калиновича
проїзд Луговий
проїзд Миколи Руденка
проїзд Тараса Трясила
туп. Марка Жмайла
туп. Пугачова
туп. Спокійний
туп. Зв’язковий
вул. Бетонна, 126–128А
вул. Весняна
вул. Ботанічна
вул. Херсонська
вул. Щаслива.
вул. Академіка Герасимовича
вул. Академіка Маслова
вул. Вільної України
вул. Гайдамацька
вул. Гетьмана Полуботка
вул. Івана Котляревського
вул. Ірпінська
вул. Лебедина
вул. Максима Кривоноса
вул. Михайла Грушевського
вул. Новосхідна
вул. Панаса Мирного
вул. Перемоги
вул. Платухіна
вул. Полковника Гегечкорі
вул. Приозерна
вул. Романа Шухевича
вул. Світанкова
вул. Сержанта Мельничука
вул. Софіївська
вул. Східна
вул. Троїцька
вул. Христини Алчевської
вул. Чумацький Шлях
вул. Щаслива
пров. Василя Стефаника
пров. Динамівський
пров. Капітана Мехеди
пров. Князя Аскольда
пров. Лесі Українки
пров. Лейтенанта Дніпрова
пров. Парковий
пров. Приозерний
туп. 1-й Деповський
туп. 2-й Деповський
туп. 2-й Малокохнівський
туп. 3-й Малокохнівський
туп. 4-й Малокохнівський
туп. Михайла Грушевського
туп. Проточний
туп. Юннатів
просп. Полтавський
наб. Лейтенанта Дніпрова, 42А
с. Потоки
с. Мала Кохнівка
с. Придніпрянське
с. Соснівка.
вул. Проліскова, 1–11.
пров. Веселий
вул. Горліс-Горського
вул. Євгена Патона
вул. Європейська
вул. Івана Франка
вул. Київська
вул. Перекопська
вул. Ярова
просп. Полтавський, 277/2–281
с. Потоки
с. Мала Кохнівка
с. Придніпрянське
с. Соснівка
туп. Урожайний, 2.
