У Кременчуці зранку тролейбуси їздитимуть на автономному ходу

Сьогодні, 08:24 Переглядів: 297

Сьогодні, з 8.30 до 11.00, у Кременчуці тролейбуси курсуватимуть у режимі автономного ходу. У цей час можливі тимчасові відхилення від графіків руху. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.

Це пов’язано з плановими відключеннями електропостачання. Тривалість обмежень може змінюватися залежно від перебігу робіт.

Жителів Кременчука просять враховувати цю інформацію під час планування поїздок.

Нагадаємо, нині на Полтавщині діють графіки погодинних відключень світла.