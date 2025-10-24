У Кременчуці зранку тролейбуси їздитимуть на автономному ходу

Сьогодні, з 8.30 до 11.00, у Кременчуці тролейбуси курсуватимуть у режимі автономного ходу. У цей час можливі тимчасові відхилення від графіків руху. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.
Це пов’язано з плановими відключеннями електропостачання. Тривалість обмежень може змінюватися залежно від перебігу робіт.
Жителів Кременчука просять враховувати цю інформацію під час планування поїздок.
Нагадаємо, нині на Полтавщині діють графіки погодинних відключень світла.
