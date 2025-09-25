Микола Корецький
Кременчук, Гроші, Війна, Соціальний захист

Мешканка Молодіжного отримає від міськради майже пів мільйона за пошкоджене від обстрілів житло

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 655 Коментарів: 1

 

Це найбільша компенсація, яку місто виділило на відновлення

Мешканка мікрорайону Молодіжний у Кременчуці отримає майже пів мільйона гривень компенсації на відновлення пошкодженого внаслідок обстрілів житла. Про це стало відомо на засіданні виконавчого комітету Кременчуцької міськради сьогодні, 25 вересня.

— Складна ситуація… Ми затверджуємо (компенсацію — ред.) в сумі 499 тисяч 976 гривень 93 копійки. Це, мабуть, максимальна сума, яка була можлива. Вона на нас скаржиться в усі інстанції, що ми маємо більше заплатити, — розповів міський голова Віталій Малецький.

Начальник управління економіки Микола Здойма зауважив, що ця жінка учора приходила та отримала чеклист для подальших дій, і сумою компенсації була задоволена.

Мер також додав, що будинок у цієї громадянки постраждав внаслідок обстрілів двічі, тому й виділили максимально можливу суму.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як жителям Кременчука отримати компенсацію за пошкоджене майно чи житло.

0
Автор: Яна Гудзь
Теги: пошкоджене житло компенсація
Коментарі: 1

1 517
evil:
Сьогодні, 13:03

Вона на нас скаржиться в усі інстанції, що ми маємо більше заплатити, — розповів міський голова Віталій Малецький.

 

Правильно робить! З вами, п#дарасами тіко так і треба! То коли в твій палац на Кривушах прилетить, то сам собі компенсацію 5650 грн. і випишешь! Так же?

А чому пані має право з вас, п#дарасів, вимагати таку компенсацію ? А я скажу чому! Бо на сайті Телеграф вже не один місяць сяє банер потреби для допомоги ППО. Ще раз: у місцевого ППО є потреби, які намагається вирішити редакція видання разом з читачами. А ти, п#дарас, крадешь гроші на схематозах та дорогі автівки сраки свої перевозити закуповуєшь. В тебе проблема як втюхать по вулиці В. ВЕЛИКОГО свій всратий нафтозавод. Та де можна грошові оборутки провернути. Інше тебе не цікавить ! Це стидоба, якшо підрозділи ППО для захисту міста вимушені не благати про допомогу! Віталій Всралєцкій, всратий ти недомер!


3 0

