Мешканка Молодіжного отримає від міськради майже пів мільйона за пошкоджене від обстрілів житло

Мешканка мікрорайону Молодіжний у Кременчуці отримає майже пів мільйона гривень компенсації на відновлення пошкодженого внаслідок обстрілів житла. Про це стало відомо на засіданні виконавчого комітету Кременчуцької міськради сьогодні, 25 вересня.
Начальник управління економіки Микола Здойма зауважив, що ця жінка учора приходила та отримала чеклист для подальших дій, і сумою компенсації була задоволена.
Мер також додав, що будинок у цієї громадянки постраждав внаслідок обстрілів двічі, тому й виділили максимально можливу суму.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, як жителям Кременчука отримати компенсацію за пошкоджене майно чи житло.
