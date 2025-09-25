Мешканка Молодіжного отримає від міськради майже пів мільйона за пошкоджене від обстрілів житло

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 655 Коментарів: 1

Мешканка мікрорайону Молодіжний у Кременчуці отримає майже пів мільйона гривень компенсації на відновлення пошкодженого внаслідок обстрілів житла. Про це стало відомо на засіданні виконавчого комітету Кременчуцької міськради сьогодні, 25 вересня.

— Складна ситуація… Ми затверджуємо (компенсацію — ред.) в сумі 499 тисяч 976 гривень 93 копійки. Це, мабуть, максимальна сума, яка була можлива. Вона на нас скаржиться в усі інстанції, що ми маємо більше заплатити, — розповів міський голова Віталій Малецький.

Начальник управління економіки Микола Здойма зауважив, що ця жінка учора приходила та отримала чеклист для подальших дій, і сумою компенсації була задоволена.

Мер також додав, що будинок у цієї громадянки постраждав внаслідок обстрілів двічі, тому й виділили максимально можливу суму.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як жителям Кременчука отримати компенсацію за пошкоджене майно чи житло.