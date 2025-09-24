Завтра у Кременчуці в останню путь поведуть учасника бойових дій Артема Бацевича

У четвер, 25 вересня, у Кременчуці в останню путь проведуть військовослужбовця Артема Бацевича. Про це повідомили у департаменті соціального захисту населення.
Відомо, що захисник — вірний син, випускник Кременчуцької гімназії № 8, учасник бойових дій — помер 12 вересня 2025 року.
Прощання та поховання Артема Бацевича відбудеться завтра, 25 вересня:
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким військовослужбовця.
