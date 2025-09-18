Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

У п'ятницю, 20 вересня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
пров. 4-й Індустріальний, 6-8
проїзд 1-й Індустріальний, 2-4
проїзд 2-й Індустріальний, 3, 4
проїзд 3-й Індустріальний, 3, 4
проїзд 4-й Індустріальний, 3, 4
пров. Індустріальний, 1/4-33/5
вул. Індустріальна, 2-91
вул. Миколи Татарулі, 56/2-134
вул. Олексія Древаля, 131.
квт. 304, 16-18
пр. 1-й Індустріальний, 2, 3, 4
пр. 2-й Індустріальний, 3, 4
пр. 3-й Індустріальний, 3, 4
пр. 4-й Індустріальний, 3, 4
пр. Великокахнівський, 1-61
пр-д 1-й Ягідний, 4, 4А
пр-д 2-й Ягідний, 2
просп. Полтавський, 32А-48А
просп. Полтавський, 33-106
просп. Полтавський, 5-44/2
просп. Полтавський, 87-157
просп. Полтавський, 176-243
просп. Свободи, 57, 61/17, 63, 67
пров. 2-й Індустріальний, 3-12
пров. 3-й Індустріальний, 11, 12
пров. 4-й Індустріальний, 6, 8
пров. 5-й Індустріальний, 5-12
пров. 6-й Індустріальний, 4А-10
пров. Василя Барки, 1-22
пров. Великокахнівський, 1-15
пров. Господарський, 3-10
пров. Давида Гурамішвілі, 1-8
пров. Делегатський, 3-20
пров. Індустріальний, ¼-99
пров. Іллі Ткаченка, 3-15/28
пров. Кагамлицький, 2-18
пров. Композитора Вербицького, 3а, 5
пров. Кохнівський, 3, 3А
пров. Кузьми Скрябіна, 1, 2В, 3
пров. Леся Курбаса, 2-20
пров. Марії Заньковецької, 1А-51
пров. Межовий, 1-30
пров. Міклухо-Маклая, 1-22
пров. Полтавський, 3-20А
пров. Прибережний, 3-10А
пров. Рівненський, 1-44
пров. Сонячний, 38/12
пров. Уласа Самчука, 18-32
пров. Чорнобаївський, 1-58
пров. Шосейний, 10
пров. Щемилівський, 3-28
пров. Ювілейний, 3-23
пров. Ягідний, 2-39
туп. Кременецький, 11
туп. Кременецький, 3-26
вул. Адмірала Остроградського, 1-28
вул. Бориса Чичибабіна, 1-65
вул. Вел и кокохнівська, 2/2
вул. Великокохнівська, 2/2-57А
вул. Вадима Бойка, 23А
вул. Вільної України, 3-14
вул. Вільної України, 17/2-40
вул. Віри Холодної, 1-41А
вул. Володимира Винниченка, 3-20А
вул. Господарська, 1-38
вул. Дружинницька, 1-33
вул. Джерельна, 16, 18
вул. Експресівська, 1-27А
вул. Євгена Коновальця, 2/33
вул. Євгена Патона, 25
вул. Героїв Маріуполя, 54
вул. Івана Багряного, 3-21
вул. Івана Виговського, 3/4
вул. Ігоря Сікорського, 8/59, 8, 26, 28
вул. Іллі Мєчнікова, 3-10
вул. Іллі Ткаченка, 6-59
вул. Індустріальна, 111/11, 111/3
вул. Індустріальна, 2-145А
вул. Кагамлицька, 1/18-22/20
вул. Карпенка-Карого, 22-60
вул. Кобзарська, 21/15
вул. Козацька, 15/22, 17/9
вул. Козацька, 71-134
вул. Кохнівська, 44-62
вул. Льва Орнштейна, 1/7-8
вул. Максима Кривоноса, 41/2-92
вул. Махоркова, 4-20
вул. Марка Вовчка, 2-28
вул. Марусі Чурай, 3-52
вул. Миколи Міхновського, 1-57
вул. Миколи Молочникова, 2, 4, 5, 11
вул. Миколи Татарулі, 3Б-204
вул. Миколи Татарулі, 103-204
вул. Нижня, 1-28
вул. Небесної Сотні, 66А-81/30, 98
вул. Новокагамлицька, 25-45
вул. Новоселівська, 1/25-10
вул. Олексія Древаля, 30
вул. Олексія Древаля, 85-223
вул. Олексія Древаля, 128/1-130А
вул. Олени Пчілки, 2А-24
вул. Олени Пчілки, 11/39-18
вул. Подовжня, 3-17
вул. Платухіна, 3-23
вул. Размислова, 3-34А
вул. Ракетна, 1-18
вул. Ромаданівська, 10
вул. Романа Шухевича, 3, 5, 7, 9
вул. Салганна, 4-65
вул. Сержанта Мельничука, 78-139
вул. Сержанта Трушакова, 46-77
вул. Спасо-Преображенська, 3, 4, 6
вул. Тараса Шевченка, 76-105/14
вул. Хімічна, 2Б, 19-37
вул. Чернігівська, 1-23
вул. Чередницька, 116А
вул. Щаслива, 33
вул. Якова Петруся, 24.
вул. Академіка Герасимовича, 171
туп. Урожайний, 2.
м. Кременчук, вул. Київська, 64-80
пров. Веселий, 10
просп. Полтавський, 277-281
вул. Горліс-Горського, 3-10
вул. Європейська, 60А
вул. Івана Франка, 29, 33
вул. Перекопська, 40
вул. Ярова, 1-7
с. Мала Кохнівка
с. Потоки
с. Придніпрянське
с. Соснівка.
