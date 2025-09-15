Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

У вівторок, 16 вересня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
пр. Травневий, 3-7/51
просп. Свободи, 62-100
вул. Вадима Бойко, 6/15
вул. Капітана Трусова, 39-46
вул. Квітки Цісик, 14/51,16
вул. Квітки Цісик, 5/48-20А
вул. Лебедина, 17-74
вул. Майора Пугача, 13-50/11.
квт. 304, 16-18
пр. 1-й Індустріальний, 2,3,4
пр. 2-й Індустріальний, 3,4
пр. 3-й Індустріальний, 3,4
пр. 4-й Індустріальний, 3,4
пр. Сонячний, 3-45
пров. 2-й Індустріальний, 3-12
пров. 3-й Індустріальний, 11,12
пров. 4-й Індустріальний, 6-8
пров. 5-й Індустріальний, 5-12
пров. 6-й Індустріальний, 4А-10
пров. Василя Барки, 1-22
пров. Великокахнівський, 1-15
пров. Господарський, 3-10
пров. Делегатський, 3-20
пров. Індустріальний, ¼-99
пров. Індустріальний, 29/5-33/5
пров. Композитора Вербицького, 3а,5
пров. Кохнівський, 3,3А
пров. Кузьми Скрябіна, 1,2В,3
пров. Леся Курбаса, 2-20
пров. Марії Заньковецької, 1А-51
пров. Межовий, 1-30
пров. Прибережний, 3-10А
пров. Рівненський, 1-44
пров. Уласа Самчука, 18-32
пров. Чорнобаївський, 1-58
пров. Шосейний, 10
пров. Щемилівський, 3-28
пров. Ювілейний, 3-23
пров. Ягідний, 2-39
проїзд 1-й Індустріальний, 2-4
проїзд 1-й Ягідний, 4,4А
проїзд 2-й Індустріальний, 3,4
проїзд 2-й Ягідний, 2
проїзд 3-й Індустріальний, 3,4
проїзд 4-й Індустріальний, 3,4
туп. Кременецький, 3-26
туп. Сонячний, 38/12
вул. Адмірала Остроградського, 1-28
вул. Бориса Чичибабіна, 1-65
вул. Бориса Чичибабіна, 4,26,28
вул. Великокохнівська, 2/2-57А
вул. Вільної України, 3-14
вул. Вільної України, 17/2-40
вул. Володимира Винниченка, 3-20А
вул. Господарська, 1-38
вул. Горліс-Горського, 3-10
вул. Дружинницька, 1-33
вул. Джерельна, 16,18
вул. Євгена Коновальця, 2/33
вул. Євгена Патона, 25
вул. Експресівська, 1-27А
вул. Івана Багряного, 3-21
вул. Іллі Мєчнікова, 3-10
вул. Іллі Ткаченка, 6-59
вул. Індустріальна, 2-145А
вул. Індустріальна, 49-91
вул. Карпенка-Карого, 22-60
вул. Кагамлицька, 1/18-22/20
вул. Козацька, 15/22,17/9
вул. Козацька, 71-134
вул. Кохнівська, 44-62
вул. Левицького Нечуя, 15А-22
вул. Лікаря Богаєвського, 17А
вул. Льва Орнштейна, 1/7-8
вул. Максима Кривоноса, 41/2-92
вул. Махоркова, 4-20
вул. Махоркова, 17А,31,35,37А
вул. Марка Вовчка, 2-28
вул. Марусі Чурай, 3-52
вул. Миколи Молочникова, 2,4,5,11
вул. Миколи Татарулі, 3Б-204
вул. Мрії, 3,5,5А,7,7А,9
вул. Нижня, 1-28
вул. Новокагамлицька, 25-45
вул. Новоселівська, 1/25-10
вул. Олени Пчілки, 11/39-18
вул. Олексія Древаля, 30
вул. Олексія Древаля, 85-223
вул. Подовжня, 3-17
вул. Полковника Оксанченка, 1А-22
вул. Размислова, 3-34А
вул. Романа Шухевича, 3,5,7,9
вул. Ромоданівська, 10
вул. Салганна, 4-65
вул. Сержанта Мельничука, 78-139
вул. Сержанта Трушакова, 46-77
вул. Солов’їна, 10
вул. Спасо-Преображенська, 3,4,6
вул. Тараса Шевченка, 76-105/14
вул. Чернігівська, 1-23
вул. Чередницька, 116А
вул. Щаслива, 33
просп. Лесі Українки, 51,51А,55,55Б
просп. Полтавський, 5-44/2
просп. Полтавський, 34-48
просп. Полтавський, 87-157
просп. Полтавський, 176-243
вул. Академіка Герасимовича, 171
вул. Київська, 64-80 (м. Кременчук)
вул. Ярова, 1-7 (м. Кременчук)
просп. Полтавський, 277-281
пров. Гурамішвілі, 1
с. Мала Кохнівка
с. Потоки
с. Придніпрянське
с. Соснівка
туп. Урожайний, 2.
пров. Веселий, 10
вул. Європейська, 60А
вул. Івана Франка, 29,33
вул. Перекопська, 40.
