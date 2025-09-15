Завтра у Кременчуці прощатимуться із захисником Павлом Судаковом

У вівторок, 16 вересня, у Кременчуці в останню путь проведуть померлого військовослужбовця Павла Судакова. Про це інформують у департаменті соціального захисту населення.
Відомо, що захисник — вірний син та люблячий чоловік та батько, випускник Кременчуцької гімназії № 25, відданий захисник Батьківщини — помер 9 вересня 2025 року від отриманих у бою поранень.
Прощання та поховання Павла Судакова відбудеться завтра, 16 вересня:
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким військовослужбовця.
