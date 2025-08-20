Завтра Кременчук попрощається із полеглим у бою захисником Володимиром Москвіним

Завтра, 21 серпня, у Кременчуці в останню путь проведуть полеглого у бою за Україну захисника Володимира Московіна. Про це повідомили у депаратменті соціального захисту населення.
Відомо, що військовослужбовець — вірний син, люблячий чоловік та батько, відданий захисник Батьківщини — загинув 6 серпня 2025 року під час виконання бойового завдання по захисту України.
Прощання та поховання полеглого воїна відбудеться завтра, 21 серпня:
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким полеглого захисника.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.