Завтра Кременчук попрощається із полеглим у бою захисником Володимиром Москвіним

Сьогодні, 14:01 Переглядів: 381

Завтра, 21 серпня, у Кременчуці в останню путь проведуть полеглого у бою за Україну захисника Володимира Московіна. Про це повідомили у депаратменті соціального захисту населення.

Відомо, що військовослужбовець — вірний син, люблячий чоловік та батько, відданий захисник Батьківщини — загинув 6 серпня 2025 року під час виконання бойового завдання по захисту України.

Прощання та поховання полеглого воїна відбудеться завтра, 21 серпня:

12.00 — прощання у Свято-Миколаївському соборі;

13.00 — виїзд до Свіштовського кладовища.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким полеглого захисника.