Ветеран війни з Горішніх Плавнів Олег Сподів взяв участь у чемпіонаті світу з веслування

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Українська збірна здобула 53 медалі на чемпіонаті світу з веслування на човнах «Дракон». У складі команди — ветеран із Горішніх Плавнів Олег Сподін

У неділю, 20 липня, у Бранденбурзі (Німеччина) закінчився чемпіонат світу з веслування на човнах «Дракон». 53 медалі та четверте загальнокомандне місце серед 33 країн — такий результат виступу збірної України. Участь у змаганнях в складі збірної України взяв ветеран війни з Горішніх Плавнів Олег Сподін.

За даними Міністерства молоді і спорту України, на 17th IDBF World Dragon Boat Racing Championships наші веслувальники здобули 17 золотих, 22 срібні та 14 бронзових нагород. Українці посіли третє місце серед малих човнів та четверте місце серед великих човнів.

— Це найкращий результат виступу національної збірної команди України за період існування Федерації України з веслування на човнах «Дракон» на змаганнях чемпіонату світу IDBF. Окрім того, ми вкотре підтвердили, що Україна найсильніша команда Європи. Я пишаюсь своєю командою, спортсменами та тренерами! Будемо працювати далі й покращувати наші здобутки!, — ділиться враженнями президент Федерації України з веслування на човнах «Дракон» Валерій Моргун.

Олег Сподін сказав, що це було масштабно, яскраво та незабутнє!