У Кременчуці відкриється виставка пастелі «Пастельна імпресія» (афіша)

Сьогодні, 13:29 Переглядів: 65

29 травня о 14.00 у великій залі Кременчуцької міської художньої галереї (вул. Михайла Коцюбинського, 4) відбудеться відкриття Всеукраїнської виставки «Пастельна імпресія». Це вже п’ятий проєкт Пастельної гільдії України, який презентують у місті.

У виставці — роботи художників із різних регіонів країни, об’єднані технікою пастелі. Кожна робота — це легкий штрих емоцій, мрій та внутрішнього світла. Пастель, як кажуть організатори, — це тиша кольору, що говорить про глибоке.

Виставка триватиме до 22 червня. Вхід вільний.