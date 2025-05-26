Завтра у Кременчуці прощатимуться із захисником Олександром Лагойдою

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 170

Завтра, 27 травня, у Кременчуці в останню путь проведуть померлого захисника Олександра Лагойду. Про це інформують у департаменті соціального захисту населення.

Відомо, що військовослужбовець — вірний син, люблячий чоловік та батько, випускник ЗОШ № 18 — помер 14 травня 2025 року.

Прощання та поховання Олександра Лагойди відбудеться у вівторок, 27 травня:

12.00 — прощання у Свято-Миколаївському соборі;

13.00 — виїзд до Свіштовського кладовища.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким військовослужбовця.