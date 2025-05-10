У центрі Кременчука патрульні затримали чоловіка, який намагався збігти, викинувши предмет, схожий на пістолет (доповнено)

Сьогодні, 16:55 Переглядів: 748 Коментарів: 1

На вулиці Старшого лейтенанта Кагала у центрі Кременчука напроти магазину «Фокстрот» спільний патруль поліції та військовослужбовців ТЦК затримали чоловіка. Під час затримання у нього випав предмет, схожий на пістолет. Він його підібрав та закинув за машину Про це повідомляють очевидці події.

Наразі на місці події працюють правоохоронці. Офіційної інформації від Кременчуцького райуправління поліції та Патрульної поліції Кременчука поки не надходило.

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Як повідомила «Кременчуцькому Телеграфу» пресофіцерка Кременчуцького райуправління поліції Анна Васенко наразі триває розслідування обставин події.

— Пістолет вилучили перевіряємо наче є ознаки переробки на набої з гумовою кулею. Там працює слідчо-оперативна група. А зупинили його патрульні поліцейські, — зазначила вона.