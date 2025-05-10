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У центрі Кременчука патрульні затримали чоловіка, який намагався збігти, викинувши предмет, схожий на пістолет (доповнено)

Сьогодні, 16:55 Переглядів: 748 Коментарів: 1

 

На місці події працюють правоохоронці

На вулиці Старшого лейтенанта Кагала у центрі Кременчука напроти магазину «Фокстрот» спільний патруль поліції та військовослужбовців ТЦК затримали чоловіка. Під час затримання у нього випав предмет, схожий на пістолет. Він його підібрав та закинув за машину Про це повідомляють очевидці події.

Наразі на місці події працюють правоохоронці. Офіційної інформації від Кременчуцького райуправління поліції та Патрульної поліції Кременчука поки не надходило. 

Доповнено:

Як повідомила «Кременчуцькому Телеграфу» пресофіцерка Кременчуцького райуправління поліції Анна Васенко наразі триває розслідування обставин події.

— Пістолет вилучили перевіряємо наче є ознаки переробки на набої з гумовою кулею. Там працює слідчо-оперативна група. А зупинили його патрульні поліцейські, — зазначила вона.
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Автор: Віктор Крук
Теги: поліція ТЦК патруль Кременчук пістолет
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Коментарі: 1

1 456
Andron777:
Сьогодні, 17:08

Шановні редактори, збігає молоко, а люди тікають smirk


4 0

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