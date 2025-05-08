«Необхідно розпочинати діалог»: депутатка Гориславець про стан укриттів у закладах освіти міста

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 148

На найближче засідання сесії міськради департамент освіти має надати інформацію про стан укриттів в усіх школах та садочках міста

Кременчуцькі депутати не залишають без уваги питання безпеки у закладах освіти міста. Так зокрема під час засідання постійної депутатської комісії з питань бюджету та фінансів Лариса Гориславець поцікавилася станом укриттів у школах та дитсадках.

Вона наголосила, що невдовзі завершується навчальний рік, тому варто було б ознайомитися із оновленою інформацією щодо стану укриттів у місті та докласти зусиль, аби до вересня ця ситуація покращилася.

— Я вважаю, що нам необхідно буде знову розпочати діалог, щоб бути в курсі ситуації у навчальних закладах. Де ремонти тривають, де призупинені. Це не тільки 2 гімназія, про яку нам постійно кажуть, що там дуже складна ситуація. Це й гімназія № 22, ліцей № 11, — зауважила депутатка.

Голова бюджетної комісії, депутат Олександр Плескун, підтримав думку Гориславець і запропонував знову організувати спільне виїзне засідання представників бюджетної комісії та комісії з питань освіти, аби особисто проінспектувати стан укриттів у школах та садочках міста.

Крім того, на найближче засідання сесії міськради департамент освіти має підготувати інформацію щодо стану укриттів в усіх закладах загальної середньої та дошкільної освіти міста.

Нагадаємо, торік така виїзна депутатська комісія перевіряла укриття у закладах освіти напередодні початку навчального року, у середині серпня.