У Кременчуцькому районі на трасі М-22 зіткнулися два авто — постраждали пасажири

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7 травня, близько 9.30, на трасі М-22 «Полтава – Олександрія» неподалік від села Андрійки сталася дорожньо-транспортна пригода. Як повідомили в поліції Полтавщини, зіткнулися автомобілі ВАЗ і Hyundai.

ВАЗом керував 48-річний чоловік, Hyundai — 60-річний водій. Унаслідок ДТП постраждали два пасажири: 44-річна пасажирка ВАЗ та 40-річний пасажир Hyundai. Їх госпіталізували.

Поліція з’ясовує причини та обставини аварії.

Нагадаємо, що нещодавно у ДТП біля Мотриного постраждало немовля.