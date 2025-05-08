Учора, 7 травня, близько 20.00 у Лубнах сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.
За даними правоохоронців, мотоцикл Spark, яким керував 17-річний водій, збив 12-річну дівчинку. У результаті аварії дитина отримала травми, її госпіталізували.
Нині поліція встановлює усі причини та обставини події.
Нагадаємо, нещодавно у Нових Санжарах мотоцикл врізався у паркан — травмувалися батько та його неповнолітній син.
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